Conferenza stampa Provstgaard: «Sono contento per il gol all’Allianz! Mister Gattuso ci aiuta tantissimo» – Lazio News 24

Conferenza stampa Provstgaard: il giocatore della Lazio interviene dopo la partita contro la Juventus giocatasi all’Allianz Stadium

Oliver Provstgaard, giocatore della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 7a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro la Juventus. Le sue parole:

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LA CONFERENZA STAMPA DI PROVSTGAARD

HANNO REALIZZATO QUESTA IMPRESA? – «Difficile realizzare che partita abbiamo fatto. Non vincevamo qui da tanti anni, siamo contenti di averlo fatto in questo stadio difficile».

GIOCARE CONTRO LA JUVE – «Sempre complicato, anche oggi. Facciamo i complimenti alla squadra, allo staff. C’è stato il coraggio di andarli a prendere alti. Quando vinci guardi sempre la classifica, ma bisogna rimanere umili. Settimana prossima ci sono 3 partite e può cambiare velocemente».

GOL – «Mi mancava con la maglia della Lazio, sono contento di averlo fatto in questo stadio».

SOLO 4 GOL SUBITI – «Abbiamo il coraggio di andare alti, di andare a prendere i loro giocatori. Mister Gattuso ci ha dato questo quando è arrivato, è la sua idea e ci aiuta tantissimo».