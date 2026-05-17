Hanno Detto
Conferenza stampa Marusic: «Tutti hanno dato il massimo in questa stagione. Ora siamo delusi»
Conferenza stampa Marusic: il giocatore della Lazio interviene dopo la partita dello stadio Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini
Adam Marusic, difensore della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Roma. Le sue parole riportate da TMW:
CONFERENZA STAMPA MARUSIC
DA DOVE RIPARTITE ORA? – «E’ stata senza dubbio una settimana difficile: c’è delusione. Fa parte del calcio, dobbiamo lavorare di più per cambiare tutto».
BILANCIO DELLA STAGIONE – «Sì, ognuno di noi ha dato il massimo. Si può sempre fare meglio, ma quest’anno abbiamo avuto problemi come non mai da quando sono qui. Tutti hanno dato il massimo, ma sempre si può migliorare».
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