Conferenza stampa Gattuso: «Godiamoci questa storica serata! Stiamo facendo qualcosa di incredibile ma la strada è ancora lunga»

Conferenza stampa Gattuso: l’allenatore della Lazio interviene dopo la partita contro la Juventus giocatasi all’Allianz Stadium

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della settima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro la Juventus giocatasi all’Allianz Stadium. Le sue parole:

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LA CONFERENZA STAMPA DI GATTUSO

IMPRESA – «Ci godiamo questa serata storica ma viviamo alla giornata. Non conosco bene i miei giocatori ancora: da un po’ di anni faccio questo mestiere e non mi sorprende. C’è solo una strada, il lavoro, allenarci in maniera forte. Poi se all’improvvisa guardiamo la classifica e pensiamo che siamo diventati belli…Dobbiamo avere sempre la gamba frizzantina e non pensare che siamo diventati belli e bravi. Stiamo facendo qualcosa di incredibile però la strada è ancora lunga».

TAYLOR – «Nulla di grave, ha preso una botta e a livello muscolare non ha nulla».

GIOCARE ALTI – «Col Milan partita dominata e siamo usciti dal campo, col Monza uguale. Questo era lo step che volevamo, siamo stati bravi a costruire a 3 ma anche ad andare in ampiezza e ad andare in 5 giocatori davanti. La squadra ha coraggio e se vuoi giocarci in questo modo devi sempre andare a 1000 all’ora. È dispendioso ma porta benefici. La squadra percepisce bene qualsiasi cosa in settimana. La sorpresa più grande oggi è stata la maturità, andare là, non avere paura, là siamo stati bravi».

PROVSTGAARD – «Quando dico che facciamo robe diverse, Sarri è un maestro nel 4-3-3 e la bravura di Oliver è stata questa. Non è stato facile all’inizio ma c’è stata sintonia tra me e lui. Si meritano i complimenti e tutto quello che stanno raccogliendo. Senza di loro e la loro disponibilità è difficile far questo. Lui è un Iron Man».