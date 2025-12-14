Conferenza stampa Cataldi dopo Parma Lazio: «Veniamo da periodi duri e una serie di grossi infortuni, ma anche in nove sentivamo di poterla vincere. Rossi? Dura stare calmi»

Conferenza stampa Cataldi dopo Parma Lazio: le parole del centrocampista biancoceleste al termine del match vinto in nove contro undici

Dopo la vittoria per 0-1 contro il Parma al Tardini, arrivata in una serata al limite dell’incredibile con la Lazio capace di imporsi nonostante la doppia inferiorità numerica, Danilo Cataldi, centrocampista romano e cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, ha parlato in sala stampa analizzando il significato profondo del successo. Le sue parole raccontano una squadra compatta, consapevole e mentalmente fortissima.

SENSAZIONI DOPO LA PARTITA – «Anche a fine partita, parlando tra di noi, avevamo la sensazione che anche con due uomini in meno la partita potesse darci qualcosa. Con una palla inattiva o la giocata del singolo. C’era la sensazione di portarla a casa. Questa Lazio è una squadra tosta, che non si dà alibi e scuse».

INFORTUNI E COMPATTEZZA – «Veniamo da periodi duri, con una serie di grossi infortuni. Ci siamo stretti in quelli che eravamo. Avremo anche defezioni nella prossima, va un po’ così. Ma non molla questa Lazio. Soffre e gioca, ordinata anche in nove».

DIFFICOLTÀ REALIZZATIVE – «A livello di produttività la squadra ha creato. Ci manca qualcosa lì davanti, ma non in termini di giocatori, bensì di realizzazioni. È diverso creare due palle gol e farne una, rispetto a crearne sei e non segnare».

GESTIONE DEI ROSSI – «È dura stare calmi. Anche domenica avevo la sensazione che si potesse evitare il rosso a Gila. Quello di Mattia non l’ho visto, quello di Toma mi sembra poco. Poi l’arbitro decide così, devi trovare una tua tranquillità».

IL LEGAME CON LA LAZIO – «È speciale sempre. Sono partito dalle giovanili, sono andato via e tornato, ma con questa maglia do tutto. A Roma il calcio è vissuto in modo diverso. Ora sono più vaccinato, ma è sempre emozionante».