Lazio, Condò: «Possono migliorare ancora, sono fan di Correa»

Paolo Condò, giornalista sportivo ed opinionista per Sky Sport, ha parlato dell’opportunità che può avere la Lazio alla ripresa

Con la Juventus in evidente difficoltà per i vari infortuni e la finale di Coppa Italia persa, la Lazio può avere una grande occasione alla ripartenza per cercare di aumentare la pressione sui bianconeri.

Davanti le telecamere di Sky Sport, Paolo Condò ha detto la sua: «Si era detto che la Juve avesse la rosa più numerosa ma con l’infortunio di Alex Sandro, la discontinuità fisica di Ramsey e le situazioni di Chiellini e Higuain anche loro sono in difficoltà. La Lazio ha un’opportunità che probabilmente neanche lei si aspettava di avere a inizio stagione, conta poco avere uno o due uomini in più. È una squadra che ha ancora margini di miglioramento. I giocatori più celebrati sono Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic ma io sono un grande fan di Correa, potrebbe essere lui l’ago della bilancia di questo finale di stagione».