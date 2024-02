Conceicao Lazio, un amore ritrovato: i tifosi vogliono lui per il dopo Sarri! E il club...

Conceicao Lazio, un amore ritrovato quello tra il tecnico portoghese e il club biancoceleste: i tifosi lo vogliono per il dopo Sarri

Se potessero essere i tifosi a scegliere, loro lo avrebbero già fatto. Sergio Conceicao è il tecnico che il popolo della Lazio vorrebbe a gran voce nel caso in cui in estate dovesse avvenire la separazione con Maurizio Sarri, non sicuro di rimanere al proprio posto.

Come scrive il Messaggero, poi, oltre a lui rimangono in lizza anche Scaloni e Tudor, ma il portoghese sarebbe il profilo preferito. C’era stato già qualche abboccamento anni fa in occasione di un incrocio con il Porto, ma poi non se ne fece nulla.