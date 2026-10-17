Conceicao: «Lazio sorpresa considerata la situazione, bravo Gattuso! Chi tiferò? Sarà difficile» – Lazio News 24

Sergio Conceicao, grande ex giocatore biancoceleste, ha parlato in vista della sfida tra Juventus e Lazio in programma domani sera allo Stadium. Le dichiarazioni

Domani sera la Lazio è attesa dalla difficilissima sfida di Torino contro la Juventus, valida per la 7a giornata di Serie A. In vista del match Sergio Conceicao, grande ex biancoceleste e padre di Francisco, ha parlato in un’intervista rilasciata alle colonne de La Gazzetta dello Sport:

ESORDIO – «Lo ricordo come fosse ieri. In ritiro avevo avuto qualche problema fisico e sentivo che su di me c’erano dei dubbi. Normale: ero giovane, arrivavo dal Portogallo e da un campionato che era lontano dal livello eccezionale della Serie A di allora».

LAZIO – «Una sorpresa, anche per il clima che si respira a Roma. So dei problemi coi tifosi. Gattuso, però, è stato bravissimo

a dare da subito una grande energia. Basti guardare come sta giocando Tavares, tornato a livelli da nazionale. E Frattesi è stato un gran colpo. Alla Lazio sono molto legato, spero riesca a mantenersi nelle zone alte fino alla fine».

SFIDA CON LA JUVENTUS – «Certo, sarò allo stadio a vedere la partita».



PER CHI SI TIFERA’ – «Fossi a casa, per Francisco, perché la famiglia è la famiglia. Allo stadio chissà».

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