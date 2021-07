Comunicato Curva Nord: «Rinviamo la nostra festa causa Covid» FOTO

Comunicato Curva Nord: a causa del rialzo dei contagi da Covid-19 la festa verrà rinviata a data da destinarsi

La Curva Nord della Lazio ha comunicato poco fa il rinvio della festa programmata da tempo a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19, condizione che impedisce i grandi assembramenti:

«A TUTTI I LAZIALI: vista l’ondata di contagi che sta colpendo nuovamente la popolazione ci troviamo costretti a rinviare nuovamente la festa della Curva, in quanto nè noi, nè le varie autorità competenti sono certe della realizzazione dell’evento. La possibilità della revoca dei permessi anche il giorno stesso della manifestazione ci obbliga a non poter prendere un impegno e mobilitare mezza città. Aspettiamo che il momento sia più consono per poter dare una data certa».