Fulvio Collovati ha inserito Dino Zoff nella sua formazione ideale: ecco poi le sue parole per l’ex allenatore della Lazio

Per le pagine di Sportweek, Fulvio Collovati ha scelto la sua top 11. Una formazione da sogno plasmata sul 4-2-3-1 che vede come prima pedina un ex Lazio: Dino Zoff. Il portiere nazionale, in realtà, è passato in biancoceleste nelle vesti di allenatore e presidente, ma rimane un orgoglio per tutti i suoi tifosi. Di lui l’ex difensore ha dichiarato: «Friulano come me. Al Mondiale del 82 in Spagna, lui, io e Bearzot componevano un bel terzetto di corregionali. Con Dino bastava uno sguardo per capirsi, anche se in campo non teneva fede al suo proverbiale mutismo, perché parlava tanto».

La formazione ideale continua poi con: Scirea, Signorini e Cabrini; Tardelli e Rivera; Causio, Antognoni, Conti; Rossi. In panchina l’indimenticabile Bearzot.