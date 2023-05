Lotito scuote la Lazio: «D’ora in avanti il nostro obiettivo sarà questo»

Claudio Lotito ha voluto dare una scossa alla Lazio dopo le sconfitte con Torino e Inter: l’obiettivo è il secondo posto

Le due sconfitte contro Torino e Inter hanno scosso tutto l’ambiente Lazio. Proprio per questo, come riporta Il Messaggero, Claudio Lotito ha suonato la carica a Formello:

«L’obiettivo ora è il secondo posto, non è ammesso un altro passo falso». Parola di presidente all’indomani della sconfitta contro l’Inter, adesso a -4 punti con Milan e Roma, dietro la Juve a -1, ancora più col fiato sul collo. Squadra in campo la mattina del 1 maggio, il patron si catapulta a Formello e, prima dell’allenamento, parla con tono fermo in palestra a tutto il gruppo, alzando addirittura l’asticella del traguardo del 4 giugno.