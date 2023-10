Lotito, strigliata a Sarri: «Nessun gap con le big, siamo una grande squadra. Serve coesione anche da parte sua»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha strigliato Maurizio Sarri dopo le parole pronunciate al termine della gara col Milan

Dalle colonne de Il Messaggero, Claudio Lotito, patron della Lazio, ha replicato a Maurizio Sarri:

«Non c’è nessun gap con le big, la Lazio lo ha dimostrato l’anno scorso battendole e con un piazzamento che rispecchia il suo valore assoluto. Anche nel primo tempo contro il Milan abbiamo fatto vedere di poter lottare alla pari con i nuovi acquisti Rovella e Castellanos, fra i migliori in campo. Abbiamo centrato un grande mercato: in tutti i club del mondo gli acquisti vengono decisi dai dirigenti e oltretutto il mercato non c’entra nulla con quello che sta succedendo. Purtroppo errori singoli ed alcuni episodi sfortunati ci stanno remando contro. Serve uno spirito coeso per uscire da questo momento, anche da parte del tecnico».