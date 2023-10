Immobile a DAZN: «Momento non brillante per me ma sto raccogliendo i pezzi. Sulla partita...»

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato nell’immediato post-partita della gara vinta contro la Fiorentina

Ai microfoni di DAZN dopo Lazio-Fiorentina, Ciro Immobile ha dichiarato:

«Sul rigore abbiamo avuto tutti il batticuore, la partita stava finendo. Alla fine l’abbiamo spuntata noi e sono molto felice per i miei compagni. Bel passo avanti. Io la sto vivendo bene questa situazione, non ho iniziato con il piede giusto come tutta la squadra. Fa parte del calcio. Poi ci sono momenti così, bello vincere. Non siamo partiti nel migliore dei modi ma dobbiamo risalire in classifica. Raccolgo i pezzi, vedo che la gente che mi ama, la mia famiglia, mio fratello. Tutto l’ambiente, sento la stima di tutto. Sto facendo di tutto per tornare al massimo».