Ferrara critico: «Derby sottotono, il migliore è stato lui»

Ciro Ferrara, ex calciatore e opinionista, ha commentato il derby tra Lazio e Roma: partita sottotono. Il migliore è Guendouzi

Intervenuto a DAZN dopo Lazio-Roma, Ciro Ferrara ha parlato così del derby:

«Ci aspettavamo un derby diverso. Le squadre hanno dato tutto dal punto di vista dell’impegno, ma dal punto di vista tecnico è stato un derby dimesso. È un derby a cui tenevano tutti quanti. La tenuta fisica soprattutto della Roma, che ha giocato giovedì, gli ha permesso di arrivare fino in fondo. Guendouzi secondo me è stato uno dei migliori sta sera per applicazione e qualità».