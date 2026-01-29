Chi è Przyborek? Il nuovo rinforzo della Lazio: età, ruolo e caratteristiche. Tutto sul giovane polacco

Chi è Przyborek? Il giovane polacco che sta per firmare con la Lazio. Tutte le informazioni sul calciatore

Atteso a Roma nella giornata di domani, effettuerà le visite mediche, per poi legarsi ufficialmente alla Lazio: stiamo ovviamente parlando di Adrian Przyborek.

Un calciatore sconosciuto ai più che sarà il quinto acquisto del calciomercato invernale del club biancoceleste. Dopo Kenneth Taylor, Petar Raktov, Edoardo Motta e Daniel Maldini, è il momento del polacco.

Ma chi è Adrian Przyborek? Proviamo a rispondere alla domanda che i tifosi laziali si stanno ponendo in questi giorni.

Età, ruolo e caratteristiche di Przyborek

Nato il 1 gennaio del 2007 ha da poco compiuto 19 anni, è cresciuto nelle giovanili del Pogon Szczecin, formazione polacca nella quale milita attualmente. Dal 2022 (quando aveva 15 anni) è inoltre nel giro della prima squadra.

Przyborek è alto 184cm, strutturato fisicamente, il suo piede preferito è il destro, è un calciatore tecnico, veloce palla al piede. Secondo Transfermarkt è il giocatore con il valore più alto del campionato polacco, con una valutazione di 7 milioni di euro.

In carriera ha ricoperto il ruolo di trequartista, ma anche quello di ala destra o ala sinistra. L’osservatore Igor Wisniewski sul suo profilo X ha parlato di lui, definendolo come un centrocampista box to box più che un trequartista puro. Dunque con caratteristiche più adatte a quello che manca alla squadra di Sarri, dunque un centrocampista tecnico.

Dinamismo, capacità di coprire entrambe le fasi e presenza costante nel vivo del gioco sono le caratteristiche che secondo l’osservatore avrebbero convinto i capitolini. Per quanto ci siano diversi elementi che fanno ben sperare, resta il fatto che si tratta di una scommessa a tutti gli effetti.

Presenze, gol e assist: i numeri del classe 2007

Przyborek a soli 19 anni può vantare 69 presenze nella massima serie polacca, nelle quali ha messo a segno 4 gol e 8 assist. Ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili della Polonia, con l’under 19 sono 6 le apparizioni, attende invece ancora l’esordio con l’under 21.

Nel complesso 5 gol e 13 assist con il Pogon Szczecin, non ha quindi un grande feeling con il gol.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO