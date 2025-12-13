Cherubini a Dazn prima di Parma Lazio: «Sarri? Mi ha fatto piacere salutarlo. È stato un anno importante alla Juve. Cuesta lo stima molto, sono curioso»

Cherubini a Dazn prima di Parma Lazio. L’amministratore delegato dei padroni di casa ha parlato così del rapporto con Sarri prima della gara

Nel pre-partita di Parma Lazio, ai microfoni di Dazn è intervenuto Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, per presentare la sfida del Tardini e raccontare il momento del club gialloblù. Un intervento che ha toccato più temi: dall’iniziativa legata alla maglia speciale, alla ricerca di una vittoria interna che manca da tempo, fino all’incrocio con Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste.

MAGLIA SPECIALE E INIZIATIVA SOCIALE – «Nei compleanni si riceve, oggi saremo in campo con una maglia particolare. Speriamo di poter aiutare con queste maglie chi ne ha veramente bisogno»

IL MOMENTO DEL PARMA AL TARDINI – «La vittoria qui al Tardini manca da fine settembre contro il Torino. Spero in una bella prestazione e di riscattarci»

L’INCROCIO CON SARRI – «Mi ha fatto piacere salutarlo. È stato un anno importante segnato dal Covid e dall’ultimo scudetto della Juve»

IL DUELLO A DISTANZA CON CUESTA – «So quanto Carlos stima Sarri, sono curioso di vederli da avversari. Che Sarri continuasse ad allenare ad alti livelli sì, me lo sarei aspettato».