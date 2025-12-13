 Cherubini a Dazn: «Sarri? Mi ha fatto piacere salutarlo»
Cherubini a Dazn prima di Parma Lazio: «Sarri? Mi ha fatto piacere salutarlo. È stato un anno importante alla Juve. Cuesta lo stima molto, sono curioso»

Federico Cherubini
Cherubini a Dazn prima di Parma Lazio. L’amministratore delegato dei padroni di casa ha parlato così del rapporto con Sarri prima della gara

Nel pre-partita di Parma Lazio, ai microfoni di Dazn è intervenuto Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, per presentare la sfida del Tardini e raccontare il momento del club gialloblù. Un intervento che ha toccato più temi: dall’iniziativa legata alla maglia speciale, alla ricerca di una vittoria interna che manca da tempo, fino all’incrocio con Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste.

MAGLIA SPECIALE E INIZIATIVA SOCIALE«Nei compleanni si riceve, oggi saremo in campo con una maglia particolare. Speriamo di poter aiutare con queste maglie chi ne ha veramente bisogno»

IL MOMENTO DEL PARMA AL TARDINI«La vittoria qui al Tardini manca da fine settembre contro il Torino. Spero in una bella prestazione e di riscattarci»

L’INCROCIO CON SARRI«Mi ha fatto piacere salutarlo. È stato un anno importante segnato dal Covid e dall’ultimo scudetto della Juve»

IL DUELLO A DISTANZA CON CUESTA«So quanto Carlos stima Sarri, sono curioso di vederli da avversari. Che Sarri continuasse ad allenare ad alti livelli sì, me lo sarei aspettato».

