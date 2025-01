Cherki Lazio, sale il prezzo e aumenta la concorrenza per il francese

Cherki Lazio, aumenta la concorrenza, mentre il Lione fissa il prezzo e spera in un’asta per il fantasista francese: le ultime

Aumenta la concorrenza nel calciomercato Lazio per Rayan Cherki. Il fantasista francese del Lione ha tanti estimatori e non solo i biancocelesti.

Come riportato da Alfredo Pedullà, il prezzo del cartellino si aggira tra i 25 e 30 milioni di euro, ma la speranza dei francesi e che si scateni un’asta per il calciatori: presenti il PSG, le big di Premier League e anche l’Atalanta in Serie A, che ha già avviato i contatti cercando di anticipare la concorrenza.