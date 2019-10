Celtic, Bolingoli-Mbombo: «Lazio pericolosa, ma ho fiducia nelle nostre qualità!»

A qualche ora da Celtic-Lazio, il terzino sinistro del club biancoverde Bolingoli-Mbombo ha analizzato il match

Mancano poco più di due ore al fischio d’inizio di Celtic-Lazio. Il terzino sinistro del club biancoverde, nonché cugino del ‘nostro’ Lukaku, Bolingoli-Mbombo, ha analizzato il match ai microfoni dei canali ufficiali del club: «Sarà bello giocare contro una squadra come la Lazio, un grande club in Italia. Ovviamente vogliamo vincere e mantenere il primo posto nel girone. Abbiamo iniziato bene e credo che continueremo a farlo. Giocare la prima partita contro la Lazio in casa è un vantaggio, speriamo di ottenere un ottimo risultato. La Lazio sarà sicuramente pericolosa, non è mai facile affrontare le squadre italiane. Sono aggressivi e preparati tecnicamente, ma ho fiducia nelle nostre qualità».