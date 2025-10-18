 Cataldi Lazio, Sarri non ha dubbi: «Non è una sorpresa per me! E' un giocatore affidabile, riesce a dare quello che ti aspetti nel 90% delle partite che gioca»
Cataldi
Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Danilo Cataldi

Cataldi Lazio, il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri svela: «Non è una sorpresa per me! E’ un giocatore affidabile». Le sue dichiarazioni

Nella giornata di oggi il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida in Serie A tra Atalanta e Lazio. Le sue dichiarazioni:

COSA CHIEDERE ALLA LAZIO E CATALDI – «Posso richiedere una parte delle qualità che si sono viste tre anni fa, quella squadra lì a livello di qualità tecnica aveva qualcosa in più. Questa forse ha più fisicità, ma se ricordiamo i giocatori persi durante gli anni erano giocatori di altissimo livello. È chiaro che parlo di umiltà perché la nostra situazione era difficile all’inizio e sta diventando ancor più difficile.

Quando trovi una squadra come l’Atalanta la sofferenza e la fatica diventano qualità fondamentali, ma non bisogna mai confonderla con l’accettazione della sconfitta. Affrontiamo sulla carta una squadra molto più forte di noi, ma dal punto di vista tattico meno punti di riferimento diamo e meglio è.

Cataldi è un giocatore affidabile, riesce a dare quello che ti aspetti nel 90% delle partite che gioca. Anche nell’anno del secondo posto ebbe un impatto importante, non mi sorprende».

LEGGI LA CONFERENZA COMPLETA DI SARRI QUI

