Castrovilli Lazio, qual è la verità dietro la cessione? La volontà del giocatore e le mosse del club: cosa sta succedendo

Castrovilli Lazio, qual è la verità dietro la possibile partenza del centrocampista? Ecco le mosse del club e la volontà: tutti i dettagli

Gaetano Castrovilli, secondo il Corriere dello Sport, resta uno dei giocatori sacrificabili in uscita da parte del calciomercato Lazio, che grazie alla sua cessione libererebbe spazio all’acquisto di nuovi over 22.

Il giocatore continua ad aspettare una chance dai biancocelesti che continua a non arrivare e non vorrebbe per questo cambiare squadra. D’altro canto il club non gli ha ancora comunicato nulla in merito a una possibile partenza.