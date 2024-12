Castrovilli Lazio, scommessa persa da Lotito e Fabiani? Gennaio mese della verità, le ultime sul suo futuro

Castrovilli Lazio, la situazione a centrocampo è sempre più delicata. Nel mese di gennaio il club biancoceleste deve prendere una decisione

La scorsa estate, il presidente Lotito ed il direttore sportivo Fabiani, hanno deciso di fare una scommessa ingaggiando a parametro zero Gaetano Castrovilli. Una scommessa al momento persa, Marco Baroni non è convinto e non lo fa giocare, per l’ex Fiorentina 146 minuti con la Lazio.

In fase di calciomercato il club dovrà prendere una decisione sul centrocampista. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, scartata l’eventuale ipotesi rescissione, è difficile pensare ad un club che possa acquistare il classe 1997, la cui partenza libererebbe un posto per un over 22. Senza dubbio però il mese di gennaio sarà caldo sul fronte Castrovilli.