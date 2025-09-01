Castellanos entusiasta: «Lazio, possiamo puntare in alto. In questa stagione ho voglia di...» - Lazio News 24

Castellanos: «Felice per il gol, la Lazio deve puntare in alto». Ecco la situazione spiegata dall’attaccante

Dopo la convincente vittoria della Lazio per 4-0 contro il Verona, valida per la seconda giornata di Serie A, Valentin Castellanos ha parlato ai microfoni di DAZN, commentando con entusiasmo la prestazione della squadra e il suo ritorno al gol.

L’attaccante argentino, protagonista della serata con una rete e un pregevole assist, ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro di squadra e della preparazione durante la settimana: «Sono felice. Abbiamo lavorato tanto per questa partita e dobbiamo continuare così, perché il campionato è lungo». Il suo gol ha sbloccato una partita che la Lazio ha poi dominato, confermando segnali positivi dopo un avvio di stagione incerto.

Uno dei momenti più spettacolari del match è stato sicuramente l’assist di rabona con cui Castellanos ha servito Mattia Zaccagni, autore del secondo gol biancoceleste. Un gesto tecnico che ha fatto impazzire il pubblico dell’Olimpico e che l’attaccante ha commentato con un sorriso: «Quando non c’è una sinistra buona, faccio meglio di rabona». Una battuta che testimonia il suo spirito leggero, ma anche la fiducia nei propri mezzi tecnici.

Castellanos ha poi riflettuto sul ruolo della Lazio all’interno della Serie A e sulla poca attenzione mediatica che, a volte, circonda il club: «Si parla poco della Lazio? Certo, ma per noi è uno stimolo. Dobbiamo puntare al più alto possibile in campionato. Abbiamo giocatori forti e dobbiamo puntare all’Europa». Parole che dimostrano determinazione e consapevolezza, con l’obiettivo chiaro di confermare il club tra le protagoniste del torneo.

Il centravanti ex New York City e Girona si candida così a un ruolo da protagonista nell’attacco biancoceleste, in un reparto dove la concorrenza è alta ma la fame di gol non manca. Il tecnico Maurizio Sarri può contare su un Castellanos in crescita, pronto a sfruttare ogni occasione per contribuire ai successi della squadra.

Con questa prestazione brillante e una Lazio finalmente convincente, Castellanos manda un messaggio chiaro: c’è anche lui tra gli uomini su cui costruire una stagione ambiziosa.