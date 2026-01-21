Caso Zappi, scossa senza precedenti: AIA commissariata, FIGC interviene subito

Caso Zappi, linea dura della Federazione dopo la condanna: stop ai vertici arbitrali e gestione straordinaria per salvaguardare il sistema

Un vero e proprio terremoto istituzionale investe il mondo arbitrale italiano. Il Consiglio Federale della FIGC ha deliberato il commissariamento dell’AIA, ponendo fine all’attuale dirigenza dopo l’inibizione di 13 mesi inflitta al presidente Antonio Zappi.

La decisione è maturata nelle prime ore della giornata, al termine di una riunione straordinaria convocata per affrontare una crisi ritenuta ormai non più gestibile con gli strumenti ordinari. L’obiettivo dichiarato è preservare l’autorevolezza e l’affidabilità del comparto arbitrale.

Le pressioni contestate dalla Procura Federale

Il provvedimento affonda le sue radici nella sentenza emessa il 12 gennaio dal Tribunale Federale Nazionale. Zappi è stato sanzionato per presunte pressioni esercitate sui responsabili delle designazioni delle leghe minori. In particolare, secondo l’accusa, avrebbe tentato di forzare le dimissioni di Maurizio Ciampi (Serie C) e Luca Pizzi (Serie D).

Un’azione che avrebbe avuto come scopo finale la ridefinizione degli equilibri interni, favorendo l’ingresso ai vertici di personalità di primo piano come Daniele Orsato e Stefano Braschi.

Perché la FIGC ha accelerato i tempi

Sebbene il regolamento consentisse a Zappi di restare formalmente in carica fino alla sentenza definitiva, la FIGC ha ritenuto politicamente e istituzionalmente inopportuno attendere. La condanna superiore ai dodici mesi e la natura delle accuse hanno spinto la Federazione a intervenire subito, scegliendo la gestione commissariale come unica via per garantire continuità e trasparenza.

L’AIA entra così in una fase di transizione complessa: nelle prossime ore è attesa la nomina del commissario incaricato di guidare l’associazione fuori da una delle crisi più profonde della sua storia recente.

LEGGI ANHE: Romagnoli Al Sadd, si va verso la chiusura! I dettagli dell’operazione