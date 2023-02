Casale su Instagram: «Quando non si è brillanti bisogna...»

Casale, il difensore della Lazio esterna la sua gioia per la vittoria fondamentale di ieri sera contro la Sampdoria sui social

La vittoria di ieri sera contro la Sampdoria, consente alla Lazio di rilanciarsi in ottica Champions e uno dei protagonisti è senz’altro Casale. Il difensore sui social esterna la sua gioia con un post che recita quanto segue

«Quando non si è brillanti, bisogna essere ostinati come ieri sera. Una vittoria fondamentale per i nostri obiettivi»