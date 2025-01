Casadei Lazio, l’ostacolo è la formula: tutti i dettagli ancora in ballo con il Chelsea

Casadei Lazio, c’è l’accordo con il Chelsea sulla cifra, ma a parte quello manca l’intesa sulla formula: tutto quello che c’è ancora da decidere

Il calciomercato Lazio fa passi in avanti con il Chelsea per Cesare Casadei. Come riportato dal Corriere dello Sport, i Blues sarebbero convinti dell’offerta di 13 milioni, 2 in meno rispetto ai 15 di partenza, ma quello su cui ancora bisogna trovare l’accordo è la formula.

La strategia di Fabiani e Lotito sarebbe quella di un prestito biennale con riscatto, ma per i calciatori provenienti dall’estero si può chiudere il prestito gratuito solo fino a giugno. Da decidere ci sono ancora i termini del riscatto (in caso di prestito), pagamento, dilazioni e recompra. Inoltre il Chelsea può fare solo più un prestito dei sei possibili e quindi dovrà valutare con attenzione o il rischio è che ci si ritrovi poi davanti ad un problema burocratico come quello di Kolo Muani con la Juve.