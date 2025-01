Casadei Lazio, Fabrizio Romano: «Accordo raggiunto con il Torino». I dettagli dell’affare

Sembra giunta al termine la telenovela Casadei. Come riportato da Fabrizio Romano, il Torino ha raggiunto un accordo con il Chelsea sulla base di 13 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita.

🚨🐂 Torino have reached verbal agreement in principle with Chelsea for Cesare Casadei for €13m plus sell-on clause over 20%.

More steps will follow on player side including medical tests, all parties careful until the end after Lazio were also close to getting the deal done. pic.twitter.com/oR5hydpi3j

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2025