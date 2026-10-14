«Panchina da decifrare e infermeria piena»: Cardone svela le condizioni degli infortunati e promuove la difesa – Lazio News 24

Giulio Cardone, giornalista di “Repubblica”, ha fatto il punto sulla situazione relativa agli infortunati in vista della trasferta di Torino contro la Juventus

L’infermeria del centro sportivo di Formello torna al centro dell’attenzione in casa biancoceleste. Alla ripresa degli allenamenti in vista del delicato impegno contro la Juventus a Torino, lo staff medico e il tecnico Gennaro Gattuso si trovano a dover gestire un quadro articolato tra rientri imminenti e assenze pesanti. A tracciare una panoramica completa sul momento e sulle scelte di mercato della società è stato il giornalista Giulio Cardone, intervenuto come di consueto ai microfoni di Radiosei.

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Cardone fa il punto sulla Lazio e i tempi di recupero degli infortunati

Durante il suo intervento, il giornalista di “Repubblica” si è soffermato in primis sulla situazione fisica dei singoli elementi della rosa, facendo chiarezza sulle condizioni di Nicolò Rovella, Danilo Cataldi, Matteo Cancellieri, Adam Marusic e Albert Gudmundsson.

«La Lazio torna ad allenarsi oggi, vedremo se gli esami a cui si è sottoposto Nicolò Rovella gli permetteranno di allenarsi, Danilo Cataldi è in gruppo da qualche giorno quindi da Torino può essere impiegato magari qualche minuto nel finale, Matteo Cancellieri fra domani e dopodomani torna con gli altri. Adam Marusic ha avuto una ricaduta quindi non ci sarà. La panchina è più o meno la stessa, con Danilo Cataldi che sta meglio e Matteo Cancellieri che torna. Albert Gudmundsson il tutore lo toglie tra domenica e lunedì, quindi a partire da quel momento si potrà fare il conto alla rovescia per il suo rientro».

Cardone e il coraggio tattico di Gattuso

Passando all’analisi della proposta di gioco della squadra, il giornalista ha evidenziato l’atteggiamento audace e sfrontato stampato da Gennaro Gattuso, sottolineando il ruolo decisivo del portiere Christos Mandas nell’assorbire i rischi di una linea alta e propositiva.

«Gennaro Gattuso ha scelto di prendersi un rischio con questa Lazio, molto propositiva, offensiva, quello di andare; un rischio che se non trova pronto Christos Mandas potrebbe complicare le cose».

Cardone elogia il calciomercato della Lazio e il reparto difensivo

Infine, Cardone ha speso parole di grande plauso per la strategia di mercato condotta dal direttore sportivo Angelo Fabiani, capace di allestire un pacchetto arretrato competitivo e profondo a costi estremamente contenuti.

«Oltre all’intuizione di Christos Mandas, Angelo Fabiani ha individuato quattro centrali che sono bravi e sono costati in tutto 14 milioni e mezzo (3+7 e mezzo di riscatto il croato). Sono tutti di buon livello, tutti titolari»».