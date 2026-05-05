Cardone: «La squadra tira fuori cose straordinarie! Ha avuto un’accelerazione»

Giulio Cardone, giornalista de “La Repubblica”, ha affrontato il tema legato al momento che sta vivendo la Lazio allenata da Sarri! Le dichiarazioni

Nel suo consueto intervento su Radiosei, Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato il momento che sta vivendo la Lazio alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma il prossimo 13 maggio. Cardone ha sottolineato l’importanza di questo appuntamento per i biancocelesti, evidenziando come la squadra stia vivendo una fase decisiva della stagione. Le sue dichiarazioni:

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LAZIO – «La Lazio è in ottima forma, sia fisicamente che psicologicamente. Dopo la partita contro il Torino, i numeri sono chiari, la squadra ha avuto un’accelerazione. Nel finale, poi, riesce a tirare fuori risorse straordinarie».

PATTO SARRI – «Quando Sarri dice di avere un patto con la squadra, un accordo tra loro, penso che si riferisca all’obiettivo dell’ottavo posto, che deve essere raggiunto per evitare che la Coppa Italia venga giocata ad agosto. Naturalmente, la priorità rimane la finale e, successivamente, non perdere, o meglio ancora vincere, il derby».

FINALE – «Sarri saprà come preparare la finale, non mi aspetto scelte particolari nella sfida di campionato contro l’Inter. Sarà interessante osservare le sue decisioni; credo che il tridente sarà diverso rispetto a quello visto ieri, poiché mi aspetto di vedere Isaksen, Noslin e Zaccagni mercoledì. Sabato, invece, ci saranno probabilmente giocatori che necessitano di minuti. Per quanto riguarda Rovella, ci sono riflessioni da fare, considerando che è appena rientrato ma ha bisogno di tempo per ritrovare la forma; la sua performance in crescita di ieri è sicuramente un aspetto da valutare».