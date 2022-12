Caputi: «La gestione di Luis Alberto è complicata. Lazio in ottimo momento»

Massimo Caputi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del rapporto tra Sarri e Luis Alberto. Le sue parole

LUIS ALBERTO – «La gestione di Luis Alberto è complicata, perché il rapporto con l’allenatore, che non punta su di lui, è difficile. Un po’ per il carattere del giocatore, un po’ per l’utilizzo a intermittenza, la gestione è difficile. A Sarri chiederei se è più importante un movimento o avere un giocatore che ti fa la mossa decisiva in avanti».

ATTACCO – «La Lazio sta mettendo a frutto il gioco di un tecnico che fa giocare bene le squadre. Sa come stare in campo, anche senza Immobile ora. Non sono meravigliato dell’ottimo momento e non lo sarei se continuasse così. Deve però sempre essere al 100% mentalmente e fisicamente».