Caprile nel post partita: «Portato via un punto importante. Sofferto da vero gruppo»
Caprile, estremo difensore del Cagliari, ha parlato nel post partita del match della 26a giornata contro la Lazio guidata da Sarri
Caprile, portiere del Cagliari, ha parlato nel post partita del match valido per la venteseiesima giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio di Sarri. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:
PUNTO IMPORTANTE – «Da gruppo vero abbiamo sofferto alla grande e, secondo me, meritatamente abbiamo portato un punto a casa contro la Lazio».
LECCE E PRECEDENTI – «Venivamo da due sconfitte di fila ma prima abbiamo anche fatto 9 punti. il nostro lo stiamo facendo. Con il Lecce è stata una brutta partita, ce lo siamo detti, lo sappiamo ma oggi abbiamo risposto. Ora c’è il Parma e ci prepareremo bene».
