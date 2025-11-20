Capozucca parla in esclusiva a CagliariNews24, ecco cosa ha detto sul momento della Serie A e sulla lotta Scudetto

Stefano Capozucca parla in esclusiva a CagliariNews24: l’analisi e le parole sulla Serie A e sulla corsa Scudetto

Stefano Capozucca ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, divisa tra Sardegna e Liguria: 14 stagioni al Genoa e 3 al Cagliari. Il dirigente romano ha parlato sia del proprio percorso professionale sia della squadra oggi guidata da Fabio Pisacane. L’ex direttore sportivo dei rossoblù, inoltre, si è sbilanciato con un pronostico sulla gara della Domus, valida per la 12ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Capitolo lotta per lo scudetto: chi vede favorito per la vittoria finale e chi pensa si giocherà lo scudetto fino alla fine?

«Il mio parere è uguale a quello dell’anno scorso, ovvero che la squadra più forte sia l’Inter. Io credo che l’anno scorso – e questa è la mia opinione – non l’abbia vinto il Napoli, ma l’abbia perso l’Inter. I nerazzurri hanno la rosa più forte in senso assoluto!»

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA ESCLUSIVA A CAPOZUCCA SU CAGLIARINEWS24