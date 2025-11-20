 Capozucca parla in esclusiva a CagliariNews24, ecco cosa ha detto sul momento della Serie A e sulla lotta Scudetto
Connect with us

Hanno Detto Non solo Lazio

Capozucca parla in esclusiva a CagliariNews24, ecco cosa ha detto sul momento della Serie A e sulla lotta Scudetto

Hanno Detto Nazionali

Irlanda del Nord, parla il ct O’Neill: «Italia? Sarà bellissimo. È difficile per noi, magari sarà un vantaggio». Le dichiarazioni

Hanno Detto Nazionali

Italia, Gattuso parla dopo il sorteggio dei playoff del Mondiale: «Affrontiamo squadre completamente differenti fra di loro. In Turchia...»

Avversari Hanno Detto

Lazio Lecce, parla il doppio ex Belleri: «I biancocelesti arrivano nel pieno della loro capacità, con infortuni ma la partita con l’Inter è stata giocata bene»

Campionato Hanno Detto

Lombardo parla del calcio italiano: «Il problema grande è che in questo momento mancano i talenti». Le parole sull'ex Lazio Mancini

Hanno Detto

Capozucca parla in esclusiva a CagliariNews24, ecco cosa ha detto sul momento della Serie A e sulla lotta Scudetto

Lazio news 24

Published

4 ore ago

on

By

Capozucca

Stefano Capozucca parla in esclusiva a CagliariNews24: l’analisi e le parole sulla Serie A e sulla corsa Scudetto

Stefano Capozucca ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, divisa tra Sardegna e Liguria: 14 stagioni al Genoa e 3 al Cagliari. Il dirigente romano ha parlato sia del proprio percorso professionale sia della squadra oggi guidata da Fabio Pisacane. L’ex direttore sportivo dei rossoblù, inoltre, si è sbilanciato con un pronostico sulla gara della Domus, valida per la 12ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Capitolo lotta per lo scudetto: chi vede favorito per la vittoria finale e chi pensa si giocherà lo scudetto fino alla fine?

«Il mio parere è uguale a quello dell’anno scorso, ovvero che la squadra più forte sia l’Inter. Io credo che l’anno scorso – e questa è la mia opinione – non l’abbia vinto il Napoli, ma l’abbia perso l’Inter. I nerazzurri hanno la rosa più forte in senso assoluto!»

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA ESCLUSIVA A CAPOZUCCA SU CAGLIARINEWS24

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.