Caos Juve, spunta un’intercettazione di Cherubini: c’entra la Roma

Caos Juve, spunta una nuova intercettazione che vede protagonista Cherubini il quale parla dello scambio Spinazzola-Luca Pellegrini

Continuano a susseguirsi le numerose intercettazioni che riguardano il caso della Juventus. In questi ultimi giorni stanno facendo scalpore delle telefonate con protagonisti Cherubini e l’ex direttore finanziario Stefano Bertola, i quali parlano anche dello scambio Pellegrini-Spinazzola. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport

PAROLE – «Se Fabio si svegliava la mattina e aveva mal di testa o beveva un bicchiere poteva firmare 20 milioni senza dirlo a nessuno. Era pericoloso. Lui a un certo punto non aveva più questo filtro , non agiva per la Paratici srl, ma per la Juve eh . Ha fatto un fuori giri! E ti ha portato a fare delle operazioni che in un contesto di normalità non puoi fare…Spinazzola-Pellegrini non puoi farlo»