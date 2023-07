Canovi: «Di anno in anno la Serie A sta diventando sempre più povera». Le parole del procuratore sportivo sul campionato di massima Serie

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto il procuratore sportivo Dario Canovi. Le sue parole:

PAROLE– «Di anno in anno la Serie A sta diventando sempre più povera e meno Serie. Ormai siamo una mostra si giovani talenti che quando diventano forti dobbiamo cedere. Questo è il nostro destino. E con l’avvento dell’Arabia Saudita le cose stanno peggiorando. Il calciomercato finisce a fine agosto. I giudizi bisognerà darli allora, non adesso. Il mercato attuale sta mettendo in crisi certe idee e desideri di Sarri. Il mercato della Lazio a oggi è quasi inesistente. Ha perso quello che ritenevo il suo miglior giocatore e non l’ha rimpiazzato. Quando lui dice che per Berardi chiedono troppo e poi ne chiede 40 milioni per Milinkovic-Savic… beh è stato fortunato. Il Sassuolo è giusto che faccia le sue richieste, poi tu puoi accettare o rifiutare. Non puoi dire che è troppo caro. Lotito per il momento non ha fatto mercato. Anche quella di Tare è stata una perdita notevole. Era un uomo che sapeva lavorare in silenzio, e nel calcio è cosa rara».