Cancellieri boom, parla Sarri: «Non è presuntuoso. Purtroppo per come vedo io il calcio…». Le dichiarazioni del tecnico sul suo attaccante

In un avvio di stagione a tinte fosche, la sua esplosione è una delle poche, abbaglianti note liete. Con tre gol in sei partite, Matteo Cancellieri si è preso la Lazio, diventando un punto fermo dell’attacco di Maurizio Sarri. Proprio il tecnico, in un’intervista ai canali ufficiali del club, ha analizzato la crescita del suo giovane attaccante, con un misto di elogi per il presente e di moniti per il futuro.

La crescita di Cancellieri e la critica alla squadra

Sarri ha descritto un giocatore trasformato, più maturo e consapevole, ma ha anche lanciato un messaggio al resto della squadra sulla necessità di unire il talento alla disciplina tattica. «Cancellieri? Sta crescendo di suo, l’ho trovato diverso rispetto a due anni fa. È molto più maturo, convinto dei propri mezzi. Dà il suo meglio nell’accelerazione e nell’aggressione degli spazi, se lo costringiamo a palleggiare gli togliamo alcune qualità. Può migliorare molto negli impatti diretti quando entra in area, speriamo che la sua evoluzione sia positiva perché ha delle potenzialità. Ora è concentrato sul lavoro, non dà segnali di presunzione e questo credo sia fondamentale. Purtroppo, per come vedo io il calcio, noi abbiamo tanti giocatori istintivi, e questo ci fa fare fatica a diventare squadra. Io per istinto ho visto vincere poche partite in cinquant’anni. Se lo fa Maradona va bene, se lo fa un giocatore medio-buono va meno bene».

L’analisi del Comandante è lucida. Da un lato, c’è la piena promozione per Cancellieri: Sarri ne loda la maturità, l’atteggiamento umile e, soprattutto, ne ha capito le caratteristiche, valorizzandolo in un calcio di aggressione degli spazi piuttosto che costringerlo in un palleggio stretto.

Dall’altro, emerge una critica profonda al resto del gruppo. La frase sui “giocatori istintivi” è un chiaro riferimento a una squadra che, a suo dire, fatica a ragionare collettivamente, affidandosi troppo alla giocata del singolo. Un lusso che, come sottolinea Sarri con la metafora di Maradona, non tutti possono permettersi. L’esplosione di Cancellieri è una grande notizia, ma per il tecnico la vera sfida resta quella di inserire il suo talento in un’orchestra che suoni all’unisono.