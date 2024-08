Cancellieri Lazio, in caso di addio del suo attaccante un club di serie A PUNTA il biancoceleste

Cancellieri Lazio, un club di serie A ha preso informazioni per l’ex Empoli in caso di addio del suo attaccante in rosa

In questa sessione estiva di calciomercato numerose sono le trattative che si susseguono, e che vedono protagonista anche la Lazio. Può esserci però un comune denominatore tra Lazio e Genoa? Evidentemente in questo calciomercato si, e porta il nome di Cancellieri il quale secondo quanto riporta Sky Sport è nel mirino del Genoa, che non vuole farsi cogliere impreparata in caso di addio di Gudmundsson