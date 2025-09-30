Cancellieri a Dazn: «Sapevamo di dover dimostrare qualcosa. L’esultanza è per la bimba che aspetto». Le parole dell’esterno biancoceleste

Una serata che non dimenticherà mai. La vittoria per 3-0 della Lazio a Marassi contro il Genoa non è solo una boccata d’ossigeno per la squadra, ma anche una notte magica e speciale per Matteo Cancellieri, che ha finalmente trovato il suo primo, attesissimo gol con la maglia biancoceleste. Un momento di liberazione, una gioia incontenibile che l’esterno ha raccontato a fine partita ai microfoni di DAZN.

Le sue parole descrivono la determinazione di un gruppo ferito, che voleva a tutti i costi una reazione d’orgoglio dopo la delusione del derby, e svelano il tenero motivo dietro la sua esultanza. «La partita l’abbiamo attaccata, sapevamo di dover dimostrare qualcosa. Ci siamo preparati bene, sapevamo cosa volevamo. L’esultanza? Non vedevo l’ora di fare gol per poter esultare così, aspetto una bimba e sono veramente contento».

Un gol dal doppio, grandissimo valore. Per la squadra, ha contribuito a sigillare una vittoria fondamentale, nata da una settimana di rabbia e dalla voglia di “dimostrare qualcosa”, come ha sottolineato lo stesso giocatore. La Lazio è scesa in campo con l’atteggiamento giusto, aggredendo la partita fin dall’inizio per scacciare i fantasmi del derby.

Per Cancellieri, è una rete che vale molto di più. È la fine di un’attesa, la prima firma con l’aquila sul petto, ma soprattutto una dedica speciale alla bimba che sta per arrivare. L’esultanza, preparata e sognata, ha unito la gioia del calciatore a quella del futuro papà, in un momento di pura felicità. In una delle serate più importanti per la stagione della Lazio, Matteo Cancellieri ha trovato il modo più dolce per scrivere l’inizio della sua storia d’amore con i colori biancocelesti.