Cancellieri boom: il dato che certifica la sua crescita verticale. Rispetto alla scorsa stagione… Il giovane è definitivamente sbocciato

Matteo Cancellieri ha ingranato la sesta marcia e, adesso che ha trovato la corsia di sorpasso, non ha alcuna intenzione di rallentare. La sua è la storia di un talento che ha avuto bisogno di tempo, di pazienza e di una lunga gavetta per sbocciare. Dopo i prestiti formativi tra Empoli e Parma, l’esterno romano è tornato alla Lazio quest’estate con la consapevolezza di giocarsi una chance fondamentale per il suo futuro. E quella chance, in questo primo scorcio di stagione, l’ha afferrata con entrambe le mani.

Non tutti i talenti, infatti, sono pronti per esplodere a 18 anni. Il calcio è pieno di giocatori che hanno bisogno di un percorso più lungo per trovare la giusta dimensione, e Cancellieri ne è la prova. Classe 2002, l’attaccante ha ancora una carriera intera davanti a sé, ma ciò che impressiona oggi è la maturità che sembra aver raggiunto. In poche settimane, ha dimostrato di avere la testa e la personalità necessarie per gestire la pressione di una piazza esigente come quella biancoceleste, un palcoscenico che in passato poteva sembrare troppo pesante.

Le prestazioni fornite in questo avvio di campionato, che fanno seguito a un precampionato già molto positivo, confermano la sua crescita esponenziale. Ma se le sensazioni sono ottime, sono i numeri a certificarne completamente la trasformazione. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’impatto di Cancellieri in zona gol è stato netto: con le 3 reti siglate in queste prime 6 giornate di Serie A, l’esterno ha già eguagliato il numero totale di gol realizzati nell’arco dell’intera scorsa stagione trascorsa a Parma.

