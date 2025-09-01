Cancellieri carica: «Con questa Lazio si possono fare grandi cose. Il mio obiettivo» - Lazio News 24

Cancellieri si racconta: «Voglio crescere e aiutare la squadra». La situazione

Durante la conferenza stampa post-partita di Lazio Verona, Matteo Cancellieri si è mostrato determinato e motivato, analizzando la prestazione appena conclusa e il suo percorso personale. L’esterno offensivo ha parlato con lucidità del suo ruolo, della squadra e del rapporto con compagni e allenatore, mettendo in luce il suo spirito di sacrificio e la voglia di affermarsi.

Una delle prime domande ha riguardato il lavoro sulla fascia con Adam Marusic. Cancellieri ha risposto con entusiasmo: «Con Adam mi trovo molto bene. Fin dall’allenamento avevamo le idee chiare e in campo ci siamo aiutati tanto. La partita l’abbiamo preparata bene e sono contento del risultato.»

Molto significativa anche la riflessione su Maurizio Sarri, tornato a guidare la squadra dopo due anni: «Il mister è sempre lo stesso. Sa come trasmettere le sue idee e dopo la sconfitta di Como dovevamo dare un segnale forte. Ci siamo riusciti e ora dobbiamo proseguire su questa strada.»

Cancellieri ha sottolineato quanto sia importante per la squadra il lavoro sull’attacco alla profondità, un aspetto su cui Sarri insiste molto: «Ci stiamo lavorando tanto. Dipende sempre da come si schiera l’avversario, ma dobbiamo migliorare anche nella gestione delle pressioni.»

Grande emozione anche per la sua prima da titolare all’Olimpico dopo un lungo stop per infortunio: «Giocare qui è sempre qualcosa di speciale. L’anno scorso sono stato fuori tanto e ora voglio ritrovare continuità. Devo migliorare in fase di finalizzazione, ma anche con un lavoro meno visibile posso aiutare la squadra.»

Infine, sul possibile dualismo con Isaksen, Cancellieri ha dimostrato maturità: «È normale che ci sia competizione. In una stagione lunga servono tutti. Con Gustav c’è grande rispetto e stima reciproca. Ognuno di noi deve farsi trovare pronto e dare il massimo quando viene chiamato in causa.»

Queste parole mostrano un Matteo Cancellieri consapevole, pronto a lottare per il suo spazio e determinato a lasciare il segno. Il suo obiettivo è chiaro: crescere, migliorarsi e diventare un punto fermo della squadra, mettendo sempre al primo posto il collettivo.