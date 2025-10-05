Calvarese a sorpresa: «Su Noslin non c’è rigore. Vi spiego…». Le dichiarazioni dell’ex arbitro sull’episodio di Lazio-Torino

Un rigore all’ultimo secondo, un punto insperato che sa quasi di vittoria. Ma il pareggio per 3-3 della Lazio contro il Torino è destinato a portarsi dietro una lunga scia di polemiche. A far discutere è l’episodio che ha deciso la partita: il penalty concesso al 97′ per un fallo su Noslin, assegnato solo dopo l’intervento del VAR che ha corretto la decisione iniziale dell’arbitro.

Un contatto che in diretta era sembrato evidente, ma che, analizzato alla moviola, non è così clamoroso. A esprimere forti dubbi sulla correttezza dell’intervento del VAR è l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che nella sua rubrica su Tuttosport ha offerto un’analisi dettagliata e critica dell’episodio.

Secondo Calvarese, il problema non è tanto la decisione in sé, quanto il protocollo. «Parliamo del rigore del 3-3: nell’uno contro uno tra Coco e Noslin, l’attaccante va a terra e l’arbitro, piazzato molto bene, non vede nessuna irregolarità salvo poi concedere rigore dopo Ofr. Dal primo replay che si avvale di una una telecamera piuttosto lontana, sembra un intervento falloso, ma da una seconda visuale e con una prospettiva migliore si nota che l’impatto è alto e minimo, e Noslin cerca il contatto lasciando scivolare il piede d’appoggio. Il rigore sarebbe stato accettabile se dato in campo, ma con questa telecamera non sarebbe stata da richiamare l’On Field Review».

La disamina dell’ex arbitro è chiarissima: il contatto c’è, ma è minimo e l’attaccante biancoceleste è abile a cercarlo. Un episodio grigio, di quelli che, se fischiati in campo, possono essere accettati. Il punto cruciale, però, è che le immagini a disposizione del VAR non mostravano un “chiaro ed evidente errore” dell’arbitro, l’unico presupposto che, da protocollo, giustificherebbe un richiamo all’On-Field Review. In sostanza, secondo Calvarese, il VAR non sarebbe dovuto intervenire. Una polemica che infiamma il post-partita, con un punto guadagnato dalla Lazio che lascia dietro di sé più di un dubbio.