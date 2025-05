Calori sullo scudetto del '00: «L'affetto dei tifosi è incredibile... Ce voleva un romanista per far vincere lo scudetto alla Lazio»

Calori sullo scudetto del ’00 vinto dalla Lazio, ecco le parole sul gol segnato alla Juventus e sull’allenatore Mazzone

Altre dichiarazioni sullo scudetto alzato al cielo di Roma dalla Lazio esattamente 25 anni fa, oltre a quelle di Marchegiani, sono state quelle di Alessandro Calori il quale ha ricordato quella giornata speciale ai microfoni de il Corriere dello Sport.

In particolare l’ex biancoceleste si è soffermato sulla rete segnata alla Juventus che regalò il trofeo agli aquilotti sconfiggendo così la rivale diretta per quel titolo. Ecco le sue parole a lato della presentazione a Formello del libro “Diluvio e Delirio” proprio su quel tricolore. Le parole:

GOL – «Cross da sinistra di Rapajc, colpo di testa, respinta di Conte, stop di petto e tiro di destro».

COLLINA – «Ricordo Collina al telefono, avrà chiesto come comportarsi ai vertici arbitrali. Il campo del Curi drenava benissimo, altrimenti non sarebbe stato possibile riprendere».

STORIA – «L’affetto dimostrato dai laziali in tutti questi anni mi ha colpito e mi fa piacere. Faccio l’allenatore, nutro una simpatia naturale per la Lazio, ho lavorato anche con la Primavera. Certo il calcio è così. Vengo ricordato per il gol alla Juve. Sembra di rimanere in una nicchia. Un po’ come l’urlo di Tardelli al Bernabeu».

MAZZONE – «Ce voleva un romanista per far vincere lo scudetto alla Lazio».