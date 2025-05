Marchegiani sul tricolore vinto dalla Lazio: «Vincerlo in un contesto come questo ti fa entrare di diritto nella storia del club»

Marchegiani, le parole dell’ex biancoceleste sullo scudetto vinto con la maglia della Lazio: le sue parole sul trofeo

Quest’oggi la società biancoceleste ha voluto ricordare tempi di gloria trascorsi che però, non vanno di certo dimenticati. In particolare, a raccontare le emozioni di quel momento, è stato Luca Marchegiani, rimasto nella capitale per 10 anni e che in quella stagione subì 27 gol in 28 partite.

L’ex estremo difensore ha raccontato le sue emozioni ed i propri ricordi ai taccuini de il Corriere dello Sport, le parole su quella storica Serie A vinta dalla Lazio:

SCUDETTI – «Gli scudetti si vincono ogni anno, ma vincerlo in un contesto come questo ti fa entrare di diritto nella storia del club».

PARTITE – «Il segreto delle squadre che arrivano da dietro è quello: non sbagliare nulla e creare pressioni a chi è davanti».

EMOZIONE – : «Vedere il successo concretizzarsi davanti ai nostri occhi è stato qualcosa di fantastico. Un sogno».