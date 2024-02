Calciomercato Lazio, Zaccagni primo obiettivo Juve? Lui ha dato una priorità

Calciomercato Lazio, Zaccagni è il primo obiettivo della Juve per l’attacco? L’esterno biancoceleste ha una sua priorità

Secondo quanto scrive Tuttosport, quello di Mattia Zaccagni potrebbe continuare ad essere un nome in uscita nel calciomercato Lazio anche in estate, nonostante l’esterno abbia dato la sua priorità al rinnovo con i biancocelesti.

La Juve, però, non molla e lo avrebbe messo in cima alla lista degli obiettivi per rinforzare il suo reparto offensivo. Il club bianconero avrebbe intenzione di bruciare sul tempo Lotito, assicurandosi il giocatore.