Calciomercato Lazio: la verità sull’interesse per Milik e quella confessione di Sarri. Il polacco è nella lista dei vice Immobile

Come riporta il Corriere dello Sport il calciomercato Lazio sta valutando varie piste per regalarsi un vice Immobile in estate.

Alla lista s’è aggiunto Arek Milik, sempre che la Juve non lo riscatti dal Marsiglia per 7 milioni, in questo caso sarebbe più difficile arrivarci. Sarri e Milik hanno lavorato a Napoli. Mau, a Udine, aveva però confessato di preferire un attaccante «giovane» come vice Ciro.