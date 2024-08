Calciomercato Lazio, LUI svela il RETROSCENA: «Il trasferimento non si concretizzò, ma avevo già organizzato la mia festa»

Calciomercato Lazio, spunta un retroscena dopo tanti anni: parla così l’ex giocatore che fu ad un passo dal vestire il biancoceleste

René van de Kerkhof fu ad un passo dalla Lazio nel 1980 prima della retrocessione in B dei biancocelesti. Lo stesso ex calciatore olandese spiega come andarono le cose in un’intervista concessa a omroepbrabant.nl.

LA RIVELAZIONE – «Mi è capitato di non riuscire ad andare via da un club un paio di volte. Nel 1980 avevo anche organizzato la mia festa d’addio, ma poi il mio trasferimento alla Lazio non si concretizzò. Mi ci sono voluti alcuni mesi per ritrovare stimoli e piacere al PSV».