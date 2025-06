Calciomercato Lazio, tutti gli interrogativi in casa dei capitolini: ecco i grandi dubbi sui giocatori in uscita da Roma

Condividi via email

Calciomercato Lazio, momento di stasi a Formello: ecco cosa serve per sbloccare le trattative in casa dei capitolini per quest’estate

Il calciomercato Lazio è ancora in attesa di poter decollare. Le trattative dei capitolini sono in fase di stasi in quanto si attende il responso di Sarri circa i giocatori che si potranno sacrificare.

Infatti non c’è solo il problema legato all’indice di liquidità a frenare le operazioni in entrata, ma anche la volontà dell’allenatore avrà un ruolo decisivo. Stando infatti alle parole de il Corriere dello Sport, i giocatori sotto osservazione includono sia quelli che hanno acquisito esperienza nell’ultima stagione di Serie A sia i nuovi acquisti della scorsa estate.

I giocatori sotto stretta osservazione sono Tchaouna, Noslin, Dele-Bashiru e Nuno Tavares. In dubbio è anche il futuro dei due centravanti Dia e Castellanos. Inoltre, Isaksen, che ha avuto poco spazio sotto la sua guida, sarà valutato.