Calciomercato Lazio, occhi su Khephren Thuram: i dettagli

Il calciomercato della Lazio potrebbe davvero ruotare attorno al centrocampo. Il nome nuovo, come sottolineato dal Corriere dello Sport, potrebbe essere quello di Kephren Thuram.

Si sta parlando di un figlio d’arte, in quanto suo papà è Liliam Thuram, ex difensore di Parma e Juve. Classe 2001, è già un pilastro del Nizza e dell’Under 21 francese. Non a caso in Ligue 1 ha già 94 presenze, condite da sei gol. Il transalpino può giocare sia da regista che da mezzala e questo grazie alla sua forza fisica e alla sua stazza (192 cm). La sua valutazione, che è di circa 20 milioni, fa capire come i biancocelesti potrebbero cercare l’assalto solo in caso di addio di un big. Ma intanto Tare inizia a studiarlo.