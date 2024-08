Cataldi VIA dalla Lazio, altri SONDAGGI dalla Serie A: DUE club ci pensano. Stavolta sarà divorzio?

Cataldi via dalla Lazio, nuovi sondaggi dalla Serie A: due club pensano al centrocampista. Sarà divorzio con i biancocelesti?

Come spiegato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio non esclude ancora la cessione di Danilo Cataldi. Il centrocampista è rimasto scottato dalla storia della fascia, ma se ne è fatto una ragione, anche se questo potrebbe non bastare a salvargli il posto.

Sondaggi da due club di Serie A per lui, nello specifico Como e Torino, che molto presto potrebbero presentare una prima offerta.