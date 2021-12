Calciomercato Lazio: si pensa ad un ex se parte Muriqi

Tra le varie ipotesi che la Lazio starebbe vagliando per sistemare l’attacco in vista della cessione di Muriqi c’è anche il ritorno di un ex

Ritorno in vista? Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport tra le varie ipotesi che la Lazio starebbe vagliando per sistemare l’attacco in vista della cessione di Muriqi, c’è anche quella che porta a Keita Balde, punta in uscita dal Cagliari che ha lasciato ottimi ricordi dalle parti di Formello.

Altre piste dalla Serie A sono quelle che portano a Lasagna o Kalinic dell’Hellas Verona.