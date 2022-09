Calciomercato Lazio, Sarri invoca un terzino sinistro. E Maximiano...

Calciomercato Lazio, previsto un vertice tra Lotito e Sarri: sul tavolo ancora il possibile acquisto di un terzino sinistro

Dopo gli impegni in politica, Lotito si è rivisto a Formello. Il presidente ha già in programma un vertice con Sarri per parlare di mercato, in vista della sessione di gennaio.

Come ricorda Il Messaggero, il mister vorrebbe un terzino sinistro e il presidente – che aveva rimandato il discorso a gennaio – potrebbe accontentarlo.

Occhio anche a Maximiano, perchè non è esclusa la sua partenza.