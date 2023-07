Calciomercato Lazio, Sarri allo scoperto: «Vorrei allenare tre giocatori del Sassuolo». Ecco cosa ha rivelato l’allenatore

Intervistato da Alfredo Pedullà per Sportitalia, Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro e sulla sua Lazio. Le sue parole:

PAROLE– «Berardi è un giocatore del Sassuolo, ma è uno dei giocatori che mi piacerebbe allenare come ce ne sono tanti altri, del Sassuolo ce ne sono tanti, per esempio Frattesi o Maxime Lopez che è un giocatore che mi intriga. È sempre stata una squadra che per filosofia ha avuto 2/3 giocatori a me piacevoli. Alla Lazio? Mi devo tirare indietro perché Berardi è un giocatore del Sassuolo e porto rispetto alla società».