Calciomercato Lazio, retroscena dalla Spagna: un top club ha rifiutato Milinkovic. Il Sergente non rientra più nei loro piani

Come riporta Defensa Central il Real Madrid è al lavoro per cercare di rinforzare la propria rosa. Il mercato non è ancora aperto, ma il club sta già pianificando le prossime mosse per assicurarsi nuovi innesti. Tra i nomi che sono stati accostati al club c’e anche quello di Milinkovic, il Sergente della Lazio.

In Spagna sono certi del fatto che il centrocampista sia stato offerto alla squadra di Florentino Perez, ma la risposta non è stata quella sperata. Nel dettaglio, come spiega la testata online, un intermediario avrebbe contattato la società proponendo l’ingaggio del biancoceleste, gli spagnoli, con decisione, hanno rifiutato l’offerta. Milinkovic non rientra più nei loro piani .